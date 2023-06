Schianto nella notte vicino a Palau: padre e figlio in ospedale

Schianto fra due auto vicino a Palau, due feriti in ospedale

Schianto fra due auto in piena notte lungo la Statale 133 bis, vicino Palau: due feriti trasportati in ospedale a Olbia. Verso le 2 di stanotte due auto si sono scontrate nei tornanti della frazione La Capannaccia, poco prima del fiume Liscia. A bordo dei mezzi c’erano quattro persone e due di loro hanno avuto bisogno di soccorsi.

Un padre e suo figlio minorenne sono stati portati da due ambulanze al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena per mettere in sicurezza le due auto e bonificare quel tratto di strada. Lungo la Statale sono intervenuti ance i carabinieri di Olbia per ricostruire la dinamica dell’incidente notturno.

