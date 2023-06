L’operazione Mare sicuro della Guardia costiera di La Maddalena

Come ogni estate, è partita l’operazione di polizia marittima denominata “Mare sicuro” con la Guardia Costiera di La Maddalena al fianco di cittadini e turisti. Fino al 17 settembre, in linea con le direttive del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Olbia, gli uomini e le donne del Compartimento Marittimo di La Maddalena saranno impiegati sulla giurisdizione che va da Capo Ferro alla spiaggia di Rena Majore. Comprendendo il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, l’Area marina protetta di Capo Testa – Punta Falcone. E la costa dei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau e Santa Teresa Gallura. Per l’attivazione del piano operativo di intervento, garantendo un servizio dinamico di sorveglianza e controllo per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’Ambiente, attraverso un’incisiva opera di prevenzione.



Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dal contrasto all’abusivismo nel settore dell’uso commerciale delle unità da diporto. In occasione della ripresa delle attività economiche nel settore turistico balneare, per la quale si prevede una domanda di servizi elevata da parte dell’utenza di settore, il Compartimento marittimo di La Maddalena ha predisposto una serie di mirati controlli. Per verificare il rispetto della specifica normativa di sicurezza in materia di locazione e noleggio di unità da diporto. Con particolare attenzione al numero massimo delle persone trasportabili, alle dotazioni di sicurezza, al possesso dei previsti titoli professionali marittimi.

Il comandante Signorini

Il comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, Capitano di Fregata Renato Signorini, conferma l’impegno di tutto il personale militare e civile dipendente. Per far rispettare le norme contenute nelle ordinanze emanate dall’Autorità marittima. In particolare nell’ordinanza di Sicurezza balneare 37/2022 che contiene le regole necessarie per svolgere in sicurezza le attività connesse alla fruizione del mare. Si raccomanda all’utenza marittima di informarsi sulle norme vigenti in mare e sulle spiagge. Consultando le ordinanze e i regolamenti disponibili presso le concessioni demaniali marittime, le attività commerciali di locazione e noleggio dei natanti da diporto e sui siti internet istituzionali. Per una fruizione serena e rispettosa per l’ambiente e per tutta la collettività.



Anche quest’anno i diportisti potranno contare sulla possibilità di ottenere il “Bollino Blu” che attesta, in caso di esito positivo, l’avvenuto controllo dell’unità da diporto nella corrente stagione balneare. Così da evitare, di massima, ulteriori analoghi controlli di routine. Per le emergenze in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il Numero Blu 1530. Attraverso il quale le chiamate di soccorso sono valorizzate con una pronta risposta da parte del personale in servizio presso la sala operativa della Capitaneria di porto.

