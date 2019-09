Gli Open days per conoscere il centro da vicino.

Il Centro Linguistico A.P.A. di Olbia è lieto di annunciare l’avvio del nuovo anno accademico 2019/2020, con importanti novità a partire da ottobre: corso iperintensivo di inglese tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, con la nuova metodologia psico-linguistica sperimentale S.L.E.P.S.E.S. supportata dal noto metodo didattico francese ASSIMIL; saranno inoltre attivati i tradizionali corsi semintensivi, di mattina o di sera, e i laboratori linguistici.

Particolare cura sarà dedicata, oltre all’inglese, anche al tedesco, al giorno d’oggi una lingua di innegabile importanza per il nostro settore turistico e non solo. Non mancheranno, tuttavia, attività linguistiche anche per gli interessati più esigenti e “di nicchia”: sarà infatti possibile frequentare per tutto l’anno un esclusivo corso di ebraico moderno con integrazioni, su richiesta, di ebraico biblico e, per gli appassionati delle tradizioni linguistiche locali, un innovativo corso base di gallurese.

Per venire incontro a tutti gli eventuali interessati e curiosi, il Centro A.P.A. ha indetto degli open days, tre giornate di accoglienza presso la propria sede al Delta Center di Olbia, in zona industriale: giovedì 19, lunedì 23 e mercoledì 25, la mattina dalle 11 alle 13 e la sera dalle 17 alle 19.

Essendo il fine ultimo del Centro A.P.A. quello di fare ricerca scientifica nel campo della didattica e dell’apprendimento empirico delle lingue straniere (second language acquisition, psicolinguistica, logica e grammatica generativa ecc.), il costo delle attività è estremamente ridotto ma i posti disponibili sono estremamente limitati.

Per ulteriori informazioni si è pregati di contattare direttamente il Centro A.P.A. al numero 347 7251450 (whatsapp) e consultare la pagina facebook “APA Centro Linguistico” o il sito www.apacentrolingue.com

