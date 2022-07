Cosa si mangia sulle navi GNV per Olbia, tutte le specialità da gustare

I ristoranti sulle navi per Olbia.

Chi ha detto che a bordo di una nave non si possono gustare delle ottime specialità culinarie? Su Grandi Navi Veloci si può soddisfare il proprio palato con diverse opzioni su misura di tutti, grazie alla presenza di un ristorante alla carta, un self-service, una pizzeria e anche piatti “gluten free”.

Il ristorante.

Anche sulle navi per Olbia sono presenti prodotti di prima qualità e proposte attente alle esigenze di ciascuno dei passeggeri. All’interno del ristorante sono numerose le proposte dello chef, scegliendo tra antipasti, primi, secondi o piatti unici. Le specialità si adattano anche alle esigenze dei piccoli passeggeri, come la pizza DI MARINO, pensata appositamente per i bambini. Tanti i piatti ispirati al mare, con il pescato del giorno o primi al sugo di mare, come per gli spaghetti al cartoccio o il misto mare.

Nei ristoranti e bar delle navi GNV sono previste pietanze senza glutine ed è necessario avvisare la reception al momento del check in.

Self Service.

Il self service a bordo di Grandi Navi Veloci cambia in base alla destinazione del traghetto. Per Olbia è possibile gustare i suoi piatti tipici, come i Malloredus alla campidanese o le pardule sarde. Il menù è consultabile dal sito web.

La pizzeria.

La vera pizza napoletana si mangia sui traghetti Grandi Navi Veloci. Si tratta di un’offerta dedicata per l’alta stagione, con tantissime saporitissime varianti del piatto più amato dagli italiani.

Per risparmiare sul pranzo o la cena a bordo.

Per risparmiare nei punti ristoro, c’è la possibilità di acquistare le carte Food Pass da 23,90€, Maxi Food Pass da 37,90€ e Super Food Pass da 73,90. L’opzione permette di spendere 30, 50 o 100 euro, risparmiando senza rinunciare alla libera scelta dei piatti. Il credito contenuto nelle carte food pass è fruibile unicamente durante il singolo viaggio prenotato e non è rimborsabile o utilizzabile in date/viaggi successivi (se la carta food pass è stata acquistata solo per il viaggio di andata non sarà utilizzabile per quello di ritorno) Il Food Pass è acquistabile presso il Contact Center di GNV, le Agenzie di viaggio, le nostre biglietterie portuali o sul sito.

Dove acquistare i biglietti Gnv per la Sardegna.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.gnv.it, attraverso il Contact Center, nelle biglietterie portuali o presso le agenzie di viaggio