I servizi sui traghetti per Olbia.

Viaggiare può un momento di grande ansia e lunga attesa, soprattutto per i più piccoli. A bordo di GNV e dei traghetto per Olbia è possibile trascorrere l’attesa divertendosi, grazie ai tanti servizi che offrono.

Servizi e intrattenimento per grandi e piccini.

Per i più piccoli sono presenti aree appositamente attrezzate e riservate, con tv per vedere i

cartoni animati, tavolini per disegnare e tanti giochi. Su alcuni traghetti hai a disposizione tutto l’occorrente per la nanna, la pappa e il relax del tuo bambino: sedie pappa, lettini, scalda biberon (da richiedere presso il bar al personale di bordo), sponde per il letto e fasciatoi.

Sulle navi GNV i bambini fino a 4 anni non compiuti viaggiano gratis e sono previste tariffe speciali per i bambini tra i 4 anni e 12 anni non compiuti. Aperitivi e cocktail, sala giochi e un negozio. Su alcune navi Gnv per Olbia è possibile acquistare giocattoli e articoli per bambini, ma anche abbigliamento, profumeria, prodotti per l’igiene personale, giornali, snack, libri, sigarette, oggettistica. All’interno delle navi Gnv ci sono anche spazi preghiera.

Dove acquistare i biglietti Gnv per la Sardegna.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.gnv.it, attraverso il Contact Center, nelle biglietterie portuali o presso le agenzie di viaggio.