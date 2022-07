Si ferma l’ambulanza medicalizzata di Tempio.

Mancano gli autisti, i medici, gli infermieri e l’ambulanza medicalizzata di Tempio Pausania si ferma. A partire da oggi il servizio è chiuso, così una delle 24 disponibili in Sardegna non potrà più servire gran parte del territorio.

La mancanza della medicalizzata può costituire, in caso di emergenza, un grave problema per il paziente. Qualora si dovesse verificare a Tempio Pausania, è previsto l’arrivo di una da Olbia che impiegherebbe ad arrivare circa un’ora, mentre le tempistiche variano da un massimo di 6 minuti in ambito urbano ai 20 minuti in ambito extraurbano.