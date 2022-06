Dormire a bordo della nave per Olbia.

Anche il momento del tragitto per raggiungere una destinazione può essere parte integrante della vacanza. A bordo di Grandi Navi Veloci sono presenti tutti i confort che possono trasformare l’attesa di arrivare nel porto di Olbia in un indimenticabile momento.

Se si sceglie di viaggiare sulle navi di GNV ci sono una serie di opzioni da valutare per dormire. Le sistemazioni riguardano la possibilità della poltrona, numerata, è una soluzione comoda e personale, e più flessibile rispetto alla cabina.

La sala è dotata di comodi sedili reclinabili, aria condizionata e accesso a servizi dedicati e alle aree di intrattenimento. Durante l’alta stagione, quando non è possibile trovare il posto sulle navi GNV ci sono le Poltrone Economy, dove si scegliere se guardare un film o schiacciare un sonnellino.

La soluzione più comoda è rappresentata dalle cabine (interne e vista mare) o le suite. Tutte climatizzate, offrono comodi letti e può ospitare fino ad un massimo di 4 persone (cabine ad uso esclusivo). Per chi preferisce il massimo del confort, su alcuni traghetti sono disponibili suite nelle diverse tipologie:

Suite matrimoniali

Suite familiari

Presidential Suite (sulle navi La Suprema, La Superba e Rhapsody)

Tutte le navi GNV hanno a disposizione suite spaziose ed elegantemente decorate. Tutte le suite, dotate di ampia finestratura, sono climatizzate e dotate di TV, telefono e mini-bar. La suite matrimoniale è per due persone (letto matrimoniale). La suite familiare è per tre persone (letto matrimoniale + divano letto).

A bordo delle navi La Suprema e La Superba, è inoltre possibile alloggiare anche nelle Suite Presidenziali. Le Suite Presidenziali sono più ampie e la zona giorno è separata dalla zona notte; sono dotate di una spaziosa cabina armadio e di bagno con idromassaggio. Ogni Suite Presidenziale è dotata di balcone con tavolino, sedie e sdraio (ad esclusione delle Suite Presidenziali di Rhapsody).

Per chi porta con sé il suo amico peloso, alcuni traghetti dispongono di una cambina perfetta per loro. GNV ha lanciato nel 2008 il progetto “Pets, Welcome On Board”, un servizio ripensato sulla base delle esigenze degli animali domestici, che offre loro la possibilità di alloggiare insieme ai propri padroni in cabine appositamente progettate, con una pavimentazione in linoleum di facile pulizia e un servizio quotidiano di sanificazione. Tutte le tipologie di Cabine Amici 4 zampe sono comprensive del servizio di Late Check-Out. Il servizio ti offre la possibilità di restare in cabina sino a 15 minuti prima dell’attracco della nave in banchina.

Dove acquistare i biglietti Gnv per la Sardegna.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.gnv.it, attraverso il Contact Center, nelle biglietterie portuali o presso le agenzie di viaggio.