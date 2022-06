Le promozioni per Olbia con la nave.

Arrivare a Olbia spendendo poco è possibile. La compagnia Grandi Navi Veloci inaugura la stagione estiva con una serie di promozioni per chi vuole godersi una vacanza nelle bellissime e limpide spiagge dell’Isola.

In particolare GNV ha pensato alle coppie, grazie alla sua promozione secondo cui è possibile arrivare al porto di Olbia a partire dai soli 110 euro, a bordo dei traghetti, completi di tutti i servizi che assicurano un

viaggio in tutto relax. E’ possibile annullare gratuitamente l’acquisto del biglietto fino a 7 giorni prima della partenza, senza alcuna penale.

Inoltre, con Grandi Navi Veloci se si prenota entro il 20 giugno è possibile usufruire di uno sconto fino al 20% per il prossimo viaggio in Sardegna o Sicilia. Essendo la promozione valida per i viaggi fino a Ottobre 2022, è possibile fare il bis, organizzando una seconda vacanza, viaggiando sulle navi di Gnv, che quest’anno raddoppia i traghetti per la Sardegna da Genova per Olbia e Porto Torres.

La grande novità di quest’anno sarà la presenza di 4 traghetti per la Sardegna da Genova e il traghetto per Olbia da Civitavecchia con 6 partenze a settimana. Con più navi sulla destinazione Sardegna, GNV potrà di offrire ai clienti partenze giornaliere da tutti i porti e per tutte le destinazioni.

Dove acquistare i biglietti Gnv per la Sardegna.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.gnv.it, attraverso il Contact Center, nelle biglietterie portuali o presso le agenzie di viaggio.