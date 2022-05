Gnv si prepara all’estate puntando sulla Sardegna

I traghetti Gnv per la Sardegna.

Gnv si prepara all’estate 2022 puntando sulla Sardegna con tante novità per raggiungere l’Isola. Tre le tratte disponibili: oltre alla Olbia-Civitavecchia, lanciata lo scorso anno, per il 2022 la Grandi Navi Veloci ha raddoppiato anche i traghetti per la Sardegna sulla Genova-Olbia e sulla Genova-Porto Torres.

Dopo le difficoltà legate al covid quest’anno ci sono tutte le carte in regola per un’ottima stagione che punta a tornare ai livelli pre-pandemia. La destinazione Sardegna resta sempre tra le mete più ambite per una vacanza e GNV potrà di offrire ai clienti partenze giornaliere da tutti i porti e per tutte le destinazioni.

Le navi sono pensate per ospitare tutti i tipi di passeggeri: giovani, coppie, famiglie e amanti degli animali. Ampia anche la scelta di sistemazioni tra poltrone, cabine e suite, spazi di bordo confortevoli e luminosi e una ristorazione curata e accogliente. Particolare attenzione anche ai bambini con servizi di bordo per l’ospitalità e l’animazione dei più piccoli.

Dove acquistare i biglietti Gnv per la Sardegna

I biglietti sono disponibili online sul sito www.gnv.it, attraverso il Contact Center, nelle biglietterie portuali o presso le agenzie di viaggio.

Prima della partenza.

Una volta acquistato il titolo di viaggio ci si dovrà presentare 3 ore prima della partenza in caso si debba imbarcare un veicolo, altrimenti è sufficiente due ore prima. Il check-in chiuderà 45 minuti prima della partenza.

In nave.

Una volta partiti i tempi di traversata sono di 12 ore e 30 sulla Olbia-Genova e sulla Porto Torres-Genova, mentre 6 ore e 45 minuti per la Olbia-Civitavecchia. Durante il viaggio si può anche approfittare per fare shopping: abbigliamento, profumeria, giornali e libri, snack, libri sono solo alcuni dei prodotti che si possono acquistare direttamente a bordo. Sulle navi Gnv si ha anche la possibilità di gustare già durante il viaggio i piatti tipici del luogo che si sta per visitare con specialità tipiche per ogni destinazione.

Una volta raggiunta la destinazione sbarcare è semplicissimo: basterà seguire gli annunci di bordo e, se viaggi con l’auto, ascolta con particolare attenzione a quelli relativi al ponte-garage indicato sul tagliando che consegnato all’imbarco.