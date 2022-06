Revocata l’ordinanza a Olbia.

Torna potabile l’acqua delle frazioni Battista e Sa Castanza, a Olbia. Il Comune di Olbia ha revocato l’ordinanza che vietava l’utilizzo a fini alimentari, a causa del rinvenimento di coliformi totali in entrambe le frazioni ed escherichia coli nella prima.

L’ordinanza per la subfrazione di Battista e Sa Castanza era stata firmata il 5 marzo del 2019, dove dai rilievi dell’Arpas sui campioni effettuati, era stata rinvenuta la presenza dei batteri pericolosi per la salute umana. Così, in entrambi gli abitati, l’acqua era stata ritenuta non idonea per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non previa e prolungata bollitura. Oggi, a distanza di quasi 3 anni di attesa, l’acqua è tornata potabile, “in quanto le successive analisi effettuate dall’Arpas di Sassari in data 3 settembre 2019 è emersa la rispondenza delle acque ai requisiti minimi”, si legge nella nuova ordinanza del Comune.