Alla scoperta del web, arrivano i corsi gratuiti di formazione a Olbia

I corsi di formazione a Olbia.

Un’offerta formativa interamente dedicata all’ICT è stata presentata dall’agenzia formativa Formatica Scarl, con sede in Viale Basa 5/9.

Il primo è un corso per Web designer, una delle figure principali in qualunque progetto web, responsabile dello sviluppo dell’interfaccia e dell’esperienza utente, della durata di 594 ore; il secondo è un corso per System Integrator, figura che si occupa principalmente di integrare sistemi informatici, anche molto eterogenei tra loro, al fine di creare un ambiente informatico funzionale e adatto al tipo di azienda di riferimento, della durata di 495 ore.

Entrambe le figure professionali sono molto diffuse nel panorama aziendale e si possono ritrovare in organizzazioni variamente strutturate – dalle piccole e medie imprese fino alle multinazionali.

L’offerta formativa è interamente gratuita perché finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della nuova offerta di corsi legata ai fabbisogni che le aziende isolane hanno manifestato. Si tratta di corsi di certificazione dell’intero profilo di qualificazione del Repertorio regionale rivolto a un pubblico maggiorenne, residente o domiciliato in Sardegna, attualmente disoccupato, che abbia reso ai Centri per l’impiego operanti nel territorio regionale la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e avvia stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

Come titolo di studio di accesso è necessario possedere almeno un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I corsi si svolgeranno completamente in presenza, tra attività teorica, attività pratica e attività in azienda, dando la possibilità agli allievi di esercitarsi in contesti lavorativi mettendo da subito in pratica le proprie abilità.

I partecipanti al corso hanno diritto a un’indennità di frequenza di due euro orari e un’ulteriore indennità parametrata all’indennità di frequenza e al tempo medio di viaggio calcolato su Via Michelin.

I posti sono limitati poiché il numero massimo di destinatari per ciascun corso è pari a 15: in caso di un numero di domande maggiore si procederà sulla base dell’ordine cronologico di invio della DPT risultante dal SIL.

Ogni candidato può presentare una sola domanda e scegliere un unico corso. L’iscrizione al corso di Web Designer è effettuabile tramite il Sil SardegnaAlla scoperta del web, arrivano i corsi gratuiti di formazione a Olbia (https://my.sardegnalavoro.it/Login) autenticandosi con credenziali TS-CNS o SPID, e selezionando il codice del corso così identificato: 2023SPQ20279888_004410. Per ricevere informazioni o assistenza per le iscrizioni è possibile rivolgersi a Formatica Scarl al numero di telefono 3516770215 o alla mail formazionesardegna@formatica.it. Sarà possibile procedere all’iscrizione anche recandosi nella sede di Formatica sita in Viale Basa 5/9 previo appuntamento telefonico ai contatti sopra indicati.

Per il secondo corso invece si è ancora in attesa di apertura delle iscrizioni ma è possibile restare sempre aggiornati consultando la pagina dedicata https://formatica.it/corsi/pq-olbia/.

