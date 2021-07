Lo spettacolo a San Teodoro.

Grande successo per la Compagnia Italiana teatro e Danza a san Teodoro dove, per quattro giorni, la presidente e direttrice artistica della Compagnia Livia Ghizzoni ha tenuto uno stage tecnico per danzatori di danze ottocentesche provenienti da tutta Italia.

Dopo lo stage, effettuato nella struttura dell’Hotel Le Rose, la Compagnia ha reso omaggio alla Grande scrittrice sarda Grazia Deledda con uno spettacolo in piazza Gallura davanti a almeno trecento persone, tra turisti e cittadini della splendida località turistica.

Durante lo spettacolo sono state eseguite danze ottocentesche tratte dai manuali d’epoca: quadriglie su musiche di verdi, valzer dai più semplici ai più complessi, polke e polonaise hanno incantato il pubblico che ha applaudito a scena aperta. Particolarmente divertenti sono state le danze che hanno coinvolto il pubblico: dai più grandi ai tanti bambini, incantati dagli abiti da favola indossati dai danzatori. Abiti che riproducono fedelmente i vestiti utilizzati nel 1860 per le grandi feste di corte.

Particolarmente emozionante è stato il momento esclusivo dedicato a Grazia Deledda con l’esibizione di Livia Ghizzoni, ballerina professionista che ha danzato ‘Il Cigno’ sulla musica di Tchaikowsky accompagnata dalla lettura di un brano di ‘Canne al Vento’ di Grazia Deledda. L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione del Comune di San Teodoro.

