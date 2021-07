La nuova pizzeria a Porto Cervo.

Il 9 luglio a Porto Cervo ha aperto Crazy Pizza l’ultima creazione dell’imprenditore Flavio Briatore.

Un concept di altissimo livello dove mangiare la specialità italiana più famosa al mondo. Questo sarà il luogo perfetto dove gustare le “Crazy Pizza”: sottilissime e croccanti, a base di un impasto speciale senza lievito, una base di crosta coronata da mozzarella fatta in casa ogni giorno, pomodoro fresco ed i migliori ingredienti sul mercato.

Lanciato nel 2019 nel cuore di Marylebone, Crazy Pizza annovera già tra i suoi indirizzi anche Montecarlo ed un secondo spot londinese nella celebre Knightsbridge. Queste location vanno ad aggiungersi a due imminenti e importanti aperture del prossimo autunno: Roma e Milano.

Crazy Pizza Porto Cervo verrà inaugurato in una location d’eccezione: una terrazza sensazionale affacciata su un panorama unico con vista su tutta la Marina, punto d’incontro del jet-set internazionale. La terrazza ospiterà fino a 70 persone, il tutto decorato con fiori che regalano una magica atmosfera.

Crazy Pizza sarà il posto dove andare e dove farsi ammirare sull’isola quest’estate. Gli amanti della pizza festeggeranno l’estate arrivando da ogni parte del mondo e godranno della stagione calda in una delle più belle destinazioni del Mediterraneo.

Conosciuta per essere una calamita per gli yacht di lusso, il parco giochi dei miliardari e anche la fuga estiva preferita di molti italiani stravaganti, i jet-setter che affolleranno la Costa Smeralda per la stagione godranno del design esclusivo, dei cocktail incredibili e dei piatti succulenti che Crazy Pizza ha da offrire. Il tutto incorniciato da una delle più incantevoli terrazze dell’isola.

Il menu include pizze classiche e, per un’esperienza fuori dal comune, una selezione di stravaganti “Crazy Pizza”: la Pata Negra, la Crazy Pizza Focaccia e la Tartufo con mozzarella, tartufo nero e tartufo bianco. Il tutto da abbinare a fresche insalate miste e per finire gli immancabili dolci al minuto, come il cremoso tiramisù o il gelato, preparati al momento davanti ai clienti e serviti a tavola istantaneamente.

La cantina ospita bottiglie vintage ed introvabili provenienti da ogni angolo d’Italia ed anche gli champagne più rari. Una vastissima selezione di cocktail firmati Crazy Pizza, tutti accuratamente abbinati al mood di Porto Cervo, saranno l’accompagnamento perfetto per il cibo o per una sofisticata drink experience. Cocktail che evocano il glamour italiano della Dolce Vita, come il Campo di Fiori con vodka, mandarino, zenzero, zallotti blossom preparato con la soda, il Sorrento con frutto della passione e vino al basilico, cognac all’albicocca e rifinito con champagne, il Dolce & Banana con ibisco Cordial, Campari, Antica Formula e succo d’arancia. Tutto è attentamente studiato per garantire che ogni parte dell’esperienza culinaria sia perfetta e arricchita da un bicchiere che racchiude qualcosa di speciale e sensuale al tempo stesso.

La terrazza è arredata con confortevoli sedute in tela, tavolini da bistrot neri ed un caldo pavimento in legno che propone un’atmosfera intima e rilassata. Luci soffuse, tocchi giocosi ed eleganti e iconici brani italiani e internazionali mixati magistralmente dal resident DJ completano lo spazio, conferendo a questo ristorante il mood più cool della Costa Smeralda. La sala interna è arredata con gusto moderno e con una grande attenzione ai tessuti e ai colori caldi della terra. Ricorda una residenza estiva di grande eleganza o gli interni di un prezioso yacht.

L’intera location è studiata per esaltare ogni spazio e offrire comfort, vivacità e glamour agli ospiti. Tutto questo grazie alla visione dell’Architetto fiorentino Michele Bönan, noto per i suoi progetti di architettura e interior design di prestigiose residenze e boutique hotel in tutto il mondo.

