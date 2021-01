Lo sportello di Confcommercio Nuoro.

La Confcommercio di Nuoro arriva a San Teodoro attraverso l’istituzione di un apposito sportello nei locali del municipio di via Grazia Deledda. In attesa di poter intensificare la frequenza, il servizio sarà attivo martedì 19 gennaio, 2 e 16 febbraio, dalle 9 alle 11, per appuntamento.

Lo scopo è quello di aiutare gli imprenditori locali nella gestione delle diverse pratiche. Dalle prescrizioni Covid alla formazione sulla sicurezza del lavoro, dall’adesione al Mepa al disbrigo di assunzioni e scritture contabili. Per appuntamenti è necessario contattare lo 078436403 oppure lo 078430470.

