I fenicotteri di San Teodoro.

Arriva in libreria il 26 gennaio “Ho visto volare i fenicotteri – il ritorno della vita sulla Terra” (Infinito edizioni) il nuovo saggio del naturalista Gabriele Bertacchini.

“Ho scelto di aprire il libro con l’espansione dei fenicotteri rosa a San Teodoro e in Sardegna e la loro nidificazione a Molentargius, per mostrare come la natura sia un flusso in continua trasformazione – spiga Bertacchini. Ci siamo abituati a ‘imprigionare‘ le forme naturali in schemi fissi e ripetitivi, ma quegli schemi altro non sono se non il frutto di un nostro pensiero. La vita, nel suo significato autopoietico, è altro e ce lo continua a dimostrare. È caratterizzata da un dinamismo che si rinnova. Dove la lasciamo libera di agire va avanti seguendo un proprio processo creativo che spesso sfugge alle nostre fantasie”.

“I miei nonni, nuoresi, avevano casa San Teodoro. È così che lo frequento abitualmente dal 1980, tanto che ora ci vivo per sei-sette mesi l’anno. In tutto questo tempo ho potuto vedere come è cambiato, ma allo stesso tempo come la sua natura, dove non è stata imprigionata a seguito di idee paesaggistiche, sia potente e in grado di suscitare in noi quel senso di meraviglia che è alla base dei processi di conservazione. Dove non ha perduto la propria identità, possiede una azione educativa, in grado di contribuire a modificare un modo di pensare in chi ha perduto la comprensione degli spazi naturali. I fenicotteri rosa fanno parte di questo processo conoscitivo, necessario per ristabilire un patto di alleanza con la Terra. Allo stesso tempo ci raccontano i cambiamenti che avvengono costantemente nei luoghi vitali del Pianeta, se è vero che quando ero piccolo non erano più di tanto presenti da quelle parti mentre oggi sono comuni in diversi stagni retrodunali”.

“Nel libro non parlo solo di fenicotteri, ma anche di altri animali che, più o meno timidamente, stanno tornando ad essere presenti in varie parti d’Italia. Ognuna delle storie presentate offre lo spunto per parlare dei nostri pensieri, di possibilità e delle relazioni che permettono la vita sulla Terra. Allo stesso tempo vogliono essere un invito ad avere fiducia in quanto chiamiamo “natura”. Luoghi che sono stati scenario di devastanti incendi, senza sminuire la piaga delle fiamme appiccate dall’uomo, possiedono ora i colori più belli della macchia mediterranea. L’unica cosa che la natura ci chiede, in fondo, è di essere lasciata in pace e, se lo faremo, sarà in grado di riprendersi”.

