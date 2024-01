Boom di crocieristi nel 2024, ottime previsioni per la Gallura

La stagione crocieristica in Gallura e in Sardegna.

Il mercato delle crociere in Sardegna si preannuncia in crescita per il 2024, con oltre 260 navi e una stima di almeno 650mila passeggeri. I calendari recentemente pubblicati sull’AdSP confermano queste previsioni positive, evidenziando un significativo aumento rispetto all’anno precedente, che ha totalizzato circa 438mila crocieristi nei porti sardi.

Il 2024 prevede 177 approdi a Cagliari, 75 in più rispetto al 2023, 75 a Olbia (29 in più), 5 a Golfo Aranci, 3 a Porto Torres, e 2 a Oristano. Questi dati parziali si arricchiranno nelle prossime settimane con ulteriori prenotazioni per Arbatax e aggiunte al calendario.

Tra le novità, spicca il gruppo Carnival, con la Costa Smeralda di Costa Crociere, che fa il suo ritorno insieme ad altre importanti compagnie. La stagione di Olbia si arricchisce con gli scali della Costa Pacifica di Costa Crociere, oltre a quelli della MSC Orchestra, della Marella Explorer e di altri brand lusso come Regent, Azamara e Silver Sea. Porto Torres ospiterà le navi Renaissance di Compagnie Française de Croisières e Island Sky di Noble Caledonia, mentre Golfo Aranci vedrà la presenza di Ovation e Sojourn di Seabourn.

