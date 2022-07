Il festival del fitness a San Teodoro.

Sabato 30 e domenica 31 luglio i parchi e le spiagge di San Teodoro si animeranno dell’energia e del divertimento di tanti trainer specializzati, che guideranno lezioni aperte e gratuite di oltre 10 discipline fitness e sportive.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di San Teodoro, è organizzata dalla Asd Olimpya e Asd Sport Academy Olbia nelle figure di Manuela Ferro, istruttrice di ginnastica funzionale e acqua gym a San Teodoro e Daniele Perra, trentaduenne olbiese, preparatore atletico, personal trainer ed event manager – ambasciatore di Street Workout Italia dal 2017, con all’attivo 17 eventi organizzati in tutto il nord Sardegna.

Il weekend all’insegna di sport e fitness ha l’obiettivo di promuovere un sano stile di vita, puntare al benessere degli iscritti attraverso attività fisica a bassa intensità, stimolare la socializzazione tra i partecipanti tramite momenti di intense emozioni e divertimento, unire il tessuto sociale del paese nel compiere sforzi per attivarsi e costruire legami sociali ed infine contribuire ad implementare le strategie di marketing territoriale che vedono nel turismo attivo un interessante scenario per la proposta di accoglienza del territorio.

L’evento è supportato da “San Teodoro 360° Immobiliare” e “Msp Italia”, e si snoderà tra i parchi e le spiagge, in 5 meravigliose location, dove trainer specializzati proporranno lezioni gratuite all’aperto e in contemporanea, di una serie di discipline quali yoga, pilates, qigong, funzionale, crossfit, trampolino, zumba, zumba kids, acqua zumba, arti marziali, difesa personale per bambini, sup e pilates in sup, ginnastica finalizzata alla salute e al benessere, e altro ancora.

Il programma prevede 5 diversi appuntamenti: sabato mattina ore 8 – 11:30 al Parco Li Menduli; sabato pomeriggio ore 17 – 20:30 al Parco sportivo Via Sardegna / Vico i Citai (prevista contestualmente anche la cerimonia di inaugurazione del nuovo parco); domenica ore 8 – 11:30 Laguna di via peschiera e, sempre domenica alla stessa ora, discipline acquatiche alla spiaggia di La Cinta.

La domenica sera, invece, sarà interamente dedicata allo Street Workout: la nuova frontiera del Fitness, che abbina sport e cultura in un modo unico. I partecipanti, infatti, sono muniti di cuffie wireless con le quali vengono guidati da coach e istruttori competenti e qualificati (iscritti regolarmente ai registri Coni) attraverso un percorso cittadino con stazionamenti di breve durata in piazze, parchi e monumenti, in cui si svolgono le attività di fitness.

Tutte le lezioni sono accessibili a chiunque abbia voglia di divertirsi e mettersi in gioco, dai più piccoli ai più adulti. L’assicurazione sanitaria è coperta da Msp Italia. Il biglietto è gratuito ma necessario per accedere e si può prenotare al link https://santeodoroinfitness.eventbrite.it.

Per informazioni, gli organizzatori sono disponibili telefonicamente o via email, e costanti aggiornamenti sono forniti nelle pagine social dedicate all’evento e rintracciabili tramite l’hashtag #santeodoroinfitness.