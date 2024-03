San Teodoro si fa bella, grandi pulizie con Plastic free

Grandi pulizie a San Teodoro.

Il Comune di San Teodoro, in collaborazione con Plastic Free Nord Gallura, si prepara a un’intensa serie di operazioni di pulizia del territorio in vista della stagione turistica. L’assessorato all’Ambiente, guidato da Barbara Spiga, ha organizzato 7 giornate ecologiche nei mesi di marzo e aprile, coinvolgendo una vasta squadra di operai comunali, barracelli, e volontari locali che si dedicano al mantenimento delle spiagge.

Il programma, denominato “San Teodoro Clean Up 2024“, prevede operazioni di pulizia in diverse frazioni del territorio comunale. L’invito è esteso a tutti i cittadini che desiderano partecipare alle giornate ecologiche. Le operazioni avranno luogo dalle 9 alle 12 circa, e il primo appuntamento è previsto per domani, 2 marzo, a Montepetrosu, Cala Ginepro e Punta Molara.

Il calendario successivo prevede giornate di pulizia a Coda Cavallo, Lu Fraili e Lu Impostu, Nuragheddu, l’Alzoni e Li Teggi, Lu Lioni e Sitagliacciu, Badualga e Terrapadedda, e infine Franculacciu e Silimini. L’orario e il luogo esatti di ciascuna giornata saranno comunicati alcuni giorni prima dell’evento, con possibilità di rinvio in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui