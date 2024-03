In auto da Milano a Santa Teresa, la proposta dei tre mega tunnel

Il mega tunnel che collega Milano a Santa Teresa Gallura.

Da Monza o Milano fino in Sardegna in sole 6 ore di auto potrebbe diventare una realtà, ispirandosi ai tunnel sottomarini del Nord Europa. La proposta arriva da Marco Figura, amministratore immobiliare. Progetti simili sono già in corso in paesi come la Finlandia, l’Estonia e le isole Far Oer. Un esempio tangibile è il tunnel del Fehmarn Belt, che unisce l’isola danese di Lolland con l’isola tedesca di Fehrmarn.

Figura propone di estendere questa visione all’Italia, unendo l’isola d’Elba con la Corsica e la Sardegna. Il progetto prevede tre tunnel sottomarini: da Piombino all’Elba, dall’Elba a Bastia e da Bonifacio a Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Questa infrastruttura trasformerebbe radicalmente il trasporto nel Tirreno e nel Mediterraneo, riducendo i tempi di viaggio e aprendo nuove opportunità turistiche per Toscana, Sardegna e Corsica.

