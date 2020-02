Il programma della manifestazione.

E’ San Teodoro la meta scelta dal Club XT 500 ITALIA, per il Raduno Nazionale 2020, il cui supporto logistico organizzativo sarà curato da Gallura Custom di Albert.one.

L’ evento ogni anno coinvolge circa una cinquantina di appassionati di questo tipo di moto dedita al mototurismo.

Decisamente, un pregio mediatico, non indifferente per il paese, dove ci saranno diverse testate giornalistico sportive che seguiranno la manifestazione, pubblicizzata anche nel sito ufficiale, www.xt500.it



La manifestazione avrà il patrocinio del Comune di San Teodoro e si svolgerà fine maggio primi di giugno 2020, con il seguente programma che è ancora in fase di definizione :



• Venerdi 29 maggio ; arrivo e accoglienza iscritti a San Teodoro, poi direzione e sistemazione in Hotel con pomeriggio libero.

Cena in hotel



• Sabato 30 maggio ; Giro turistico verso le spiagge ed il litorale Teodorino con sosta pranzo ontheroad a buffet. Rientro , CENA SOCIALE, in Ristorante tipico



• Domenica 31 ; Mattina ore 10.30 partenza giro con pranzo veloce ontheroad con due percorsi , uno fuoristrada ed uno stradale.

Rientro e visita a GALLURA CUSTOM con aperitivo.

Cena presso Hotel, con resoconto manifestazione e consegna riconoscimenti



• Lunedì 01 giugno; Giornata libera con girello e pranzo tipico Gallurese.(facoltativo)



• Martedì 02 Giugno: Saluti



La Manifestazione avra’ il moto soccorso stradale di Gallura Custom Cycles

Per info e iscrizioni:

Claudio tel. 3931399301

