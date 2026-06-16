Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 17 giugno

Le previsioni meteo per il 17 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 17 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata pienamente estiva con sole prevalente e temperature in ulteriore aumento. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per tutta la giornata e da condizioni stabili su tutto il territorio gallurese, dopo il grande richiamo turistico dei concerti di Vasco Rossi che hanno portato in città decine di migliaia di persone nel fine settimana.

Le temperature saranno elevate con minime tra 22 e 24 gradi e massime che potranno raggiungere i 33-35 gradi nelle aree interne della Gallura. I venti soffieranno deboli e il caldo sarà il protagonista della giornata soprattutto tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Il meteo a Olbia e in Gallura sarà quindi caratterizzato da condizioni stabili e da un clima sempre più caldo destinato a proseguire anche nei giorni successivi.

Dopo la pacifica invasione per Vasco, Olbia si prepara a vivere un’altra giornata molto intensa dal punto di vista turistico. Il caldo e il sole favoriranno le attività all’aperto, le visite nelle località dell’entroterra e le escursioni lungo il territorio gallurese. La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 22 gradi, mentre lungo la costa il clima risulterà leggermente più mitigato dalla brezza rispetto alle zone interne.

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