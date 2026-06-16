Scomparso a Trinità d’Agultu: ritrovato dai vigili del fuoco

Un uomo scomparso è stato salvato a Trinità D’Agultu.

Sono andate a lieto fine le ricerche di un uomo di circa 60 anni, che si era allontanato dalla sua abitazione nelle campagne di Trinità D’Agultu. Stando alle prime informazioni, il 60enne, affetto da malattie, era scomparso in stato confusionale.

Le ricerche.

Immediate le ricerche dell’uomo e oggi, intorno alle 19, la squadra dei Vigili del fuoco di Tempio è intervenuta per una ricerca del 60enne in località Pischinazza.

L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione e dalle 14 e non si avevano più sue notizie. Preoccupata, la famiglia aveva fatto scattare le ricerche. All’arrivo della squadra sono iniziate subito le ricerche in collaborazione con Carabinieri, Forestale, Protezione civile e volontari.

Intorno alle 20, il disperso, è stato ritrovato in buone condizioni dai Vigili del Fuoco e consegnato al personale del 118 per le cure del caso.

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