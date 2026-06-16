Giallo sulla morte di un 48enne di Arzachena: disposta l’autopsia

La morte di Alessandro Garau dopo il ricovero.

La Procura ha disposto l’autopsia sulla salma di Alessandro Garau, il 48enne di Arzachena tragicamente scomparso lo scorso 10 giugno. L’accertamento medico-legale, programmato per dopodomani, punta a fare piena chiarezza sulle cause reali di un decesso che ha gettato nello sconforto e nell’incredulità l’intera Gallura, sconvolta da un risvolto tanto drammatico quanto inaspettato.

Il dolore della famiglia.

I familiari dell’uomo non riescono a rassegnarsi per la sua improvvisa scomparsa e, per questo motivo, hanno formalmente richiesto che venga fatta assoluta chiarezza sulle ultime ore di vita del congiunto. L’improvviso decesso è giunto infatti come un fulmine a ciel sereno, spezzando un percorso che sembrava ormai incanalato verso il definitivo recupero. Alessandro, dopo circa un mese di degenza presso l’ospedale civile di Olbia, si trovava ricoverato presso la struttura sanitaria del Mater Olbia per seguire una complessa terapia riabilitativa. Una degenza resasi necessaria dopo il gravissimo malore che lo aveva colpito qualche mese prima.

La morte.

La vicenda clinica e umana di Garau era già salita alla ribalta della cronaca in occasione della vigilia di Pasqua. In quel pomeriggio di festa, mentre si trovava in fila alle casse di un affollato supermercato di Arzachena, l’uomo era stato colto da un arresto cardiocircolatorio fulminante. Solo il tempestivo e provvidenziale intervento di due giovani donne, capaci di praticare un massaggio cardiaco immediato e tecnicamente perfetto in un momento di estrema tensione, gli aveva permesso di sopravvivere. Quel primo soccorso, definito fondamentale dagli stessi medici ospedalieri per scongiurare il decesso sul colpo, aveva aperto le porte a una successiva fase di ripresa che faceva ben sperare i parenti e i tantissimi amici. L’esame autoptico, atteso con trepidazione dai congiunti, rappresenta ora l’unico strumento scientifico in grado di svelare le cause esatta che ha causato il decesso.

Dolore ad Arzachena.

La notizia della sua prematura dipartita ha generato un’autentica ondata di commozione ad Arzachena e nei comuni limitrofi, dove l’uomo era profondamente stimato per le sue spiccate doti umane e per il suo costante impegno sociale. Accanto al dolore inconsolabile della famiglia e dei nipoti, che vedevano in lui una guida e un pilastro affettivo imprescindibile, si registra il profondo cordoglio del mondo sportivo locale. Per anni, infatti, Alessandro aveva ricoperto con totale dedizione e passione i ruoli di segretario e dirigente per la società calcistica dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, un ambiente in cui il suo ricordo rimarrà indelebile.

Mentre i canali social continuano a essere inondati di messaggi di vicinanza, fotografie e ricordi legati al suo indimenticabile sorriso e alla sua innata positività, l’attenzione collettiva si sposta ora sul responso dei periti medico-legali. La comunità attende risposte precise, stringendosi in un abbraccio discreto attorno a una famiglia che chiede soltanto di conoscere la verità su una tragedia apparentemente inspiegabile.

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