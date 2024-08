Ritorna a San Teodoro l’iniziativa Vivinfitness: il programma

L’appuntamento con Vivinfitness a San Teodoro.

Il prossimo fine settimana, l’ultimo di agosto, San Teodoro ospiterà la terza edizione di “Vivinfitness”, un evento che da ormai tre anni trasforma la cittadina in un palcoscenico dedicato al fitness, al divertimento e al benessere psicofisico. Organizzato dall’ASD Sport Academy Olbia, sotto la direzione di Daniele Perra e Manuela Ferro, e con il supporto di Voes come media partner, Vivinfitness è sostenuto anche dal Comune di San Teodoro, che non solo patrocina ma contribuisce economicamente all’iniziativa. Tra le altre collaborazioni, si segnalano San Teodoro 360° Immobiliare e Acsi Ente di promozione sportiva.

Nei giorni 24 e 25 agosto, la località sarda si trasformerà in un vero e proprio regno del fitness, valorizzando spazi pubblici come piazze, parchi e la meravigliosa spiaggia della Cinta. L’obiettivo dell’evento è duplice: promuovere il benessere psicofisico tramite lo sport e valorizzare il territorio. Durante la manifestazione, i partecipanti potranno cimentarsi in una varietà di attività sportive, tra cui Yoga Aereo, Pilates, Qi Gong, Ginnastica Funzionale, Cross training, Pole Dance, Reggaeton Fitness, Dynamic Dance, Judo, difesa personale, nuoto, SUP, Volley e Acquagym. Non mancheranno anche consulenze gratuite con personal trainer e lezioni di volley su prato per i bambini. In particolare, è previsto uno spazio dedicato al “Nuoto senza barriere”, un’iniziativa inclusiva che permette a persone con disabilità fisiche e/o cognitive, minori e adulti normodotati di partecipare a lezioni di nuoto.

Il programma delle due giornate prevede quattro momenti distinti: il sabato mattina, dalle 8 alle 11, presso il Parco sportivo di via Li Menduli; il sabato sera, dalle 18 alle 21, presso il Parco Citai di via Sardegna; la domenica mattina, dalle 8:30 alle 11, presso la spiaggia La Cinta; e la domenica sera con lo Street Workout. Quest’ultimo rappresenta l’evento conclusivo di Vivinfitness e si propone come la nuova frontiera del fitness. Consiste in una camminata veloce intervallata da stazioni fitness, dove i partecipanti possono eseguire esercizi ispirati a discipline come latin fitness, ginnastica aerobica e qi gong. Il percorso include anche un elemento culturale, con l’archeologo Giuseppe Pisano che, tra una sessione e l’altra, racconterà la storia di San Teodoro e dei suoi luoghi di maggiore interesse storico.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ai partecipanti dello Street Workout saranno forniti cuffie wireless e magliette. Con 100 posti disponibili, l’evento è aperto a tutti: bambini dai 4 anni in su, donne in gravidanza, persone con disabilità e non neurotipiche. L’appuntamento è fissato per le 17:45 al Parco Citai per la distribuzione delle magliette e delle cuffie, con partenza alle 18:15. Il percorso si snoderà attraverso piazza Mediterraneo, Largo Emilio Lussu e il Parco Li Menduli, per poi fare ritorno al Parco Citai intorno alle 20:15. Questo rappresenta la quarta edizione dello Street Workout a San Teodoro.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione, che può avvenire attraverso il sito ufficiale www.vivinfitness.it, inviando una mail a infovivinfitness@gmail.com, o telefonando al numero 347/7927416 (Daniele Perra).

Manuela Ferro e Daniele Perra, organizzatori dell’evento, sottolineano che “il team di Vivinfitness ha come scopo quello di promuovere il territorio valorizzando parchi, spiagge e luoghi che il paese ospitante ha da offrire. L’intento è mostrare come lo sport possa fungere da attrazione turistica, puntando al benessere degli iscritti attraverso attività fisica a bassa intensità, stimolando la socializzazione e costruendo legami sociali attraverso lo sport e la condivisione di spazi pubblici”.

