Gli appuntamenti col divertimento a Golfo Aranci.

Dopo lo straordinario successo di pubblico con Gigi D’Alessio, il divertimento del carnevale tempiese in tour, gli eventi di Ferragosto in particolare con la Sagra del Pesce, il grande divertimento con il cabaret di Persia e Giusti, arrivano altri giorni che si annunciano straordinari per l’estate 2024 di Golfo Aranci.

Un’estate che si può già definire straordinaria che ha tenuto i riflettori accesi sul nostro paese da parte dei media e riscosso l’apprezzamento dei turisti e degli operatori turistici locali. Piazza Cossiga sarà il teatro di sei giorni di musica e divertimento ininterrotti.

Si parte venerdì 23 agosto alle 22 con un altro grandissimo concerto aperto a tutti. Sul palco saliranno due tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga, che quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera in cui ha venduto oltre il milione di copie assieme a Nek una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Il duo darà vita a una esibizione unica e irripetibile.

Ventiquattro ore dopo, sabato 24 agosto, dalle 21 non perdete la suggestiva sfilata di maschere sarde “Isola in Gallura” appuntamento ormai irrinunciabile a Golfo Aranci. In questa serata speciale, le antiche tradizioni sarde prenderanno vita in una straordinaria parata che attraverserà le strade del paese, offrendo uno spettacolo unico e affascinante. Le maschere tradizionali, simbolo di una cultura ricca di storia e significato, saranno protagoniste di un evento che celebra le radici e l’identità della Sardegna.

Domenica 25 agosto, alle ore 22, arriva l’energia e il ritmo di Ema Stokholma. La famosa DJ e conduttrice radiofonica, conosciuta per i suoi set travolgenti e la sua capacità di far ballare il pubblico, sarà protagonista di una serata indimenticabile. Prepariamoci a scatenarci al ritmo della sua musica, che spazia dai grandi successi internazionali alle hit del momento, in un DJ set che trasformerà Golfo Aranci in una vera e propria pista da ballo sotto le stelle.



La nuova settimana si apre lunedì 26 alle 21 col DJ set delle NERVO, il duo di DJ e produttrici australiane di fama internazionale. Nell’ambito del Gamf (Golfo Aranci Music Festival), le sorelle Nervo porteranno la loro energia e il loro stile inconfondibile. Conosciute per i loro set adrenalinici e per le collaborazioni con artisti di fama mondiale, le Nervo faranno ballare il pubblico con una selezione di brani che spaziano dalle hit dell’Edm ai loro successi più celebri. Sarà una serata all’insegna della musica elettronica e del divertimento, perfetta per chi ama scatenarsi sotto le stelle.

Martedì 27 agosto sempre in Piazza Cossiga alle 21 sarà la volta di Emis Killa, uno dei rapper più amati della scena italiana, accompagnato dai DJ set di Ellen e DJ Sina. Nell’ambito del Golfo Aranci Music Festival (GAMF), questa serata promette di essere un mix perfetto di rap, hip-hop e musica elettronica.

Emis Killa porterà sul palco tutta la sua energia, con un repertorio di successi che hanno segnato il panorama musicale italiano degli ultimi anni. A seguire, i DJ set di Ellen e DJ Sina faranno vibrare la piazza con ritmi incalzanti e selezioni musicali coinvolgenti, garantendo un’esperienza musicale a 360 gradi.

Mercoledì 28 agosto, a partire dalle ore 22, il Golfo Aranci Music Festival (GAMF) presenta una delle serate più attese: Mamacita! Vivremo un’esperienza musicale indimenticabile con il celebre party che ha fatto ballare migliaia di persone in tutta Italia. Mamacita è sinonimo di ritmi travolgenti, che mescolano reggaeton, hip-hop, trap e musica latina, creando un’atmosfera unica e irresistibile. Con i migliori DJ e performer del team Mamacita, la serata sarà un’esplosione di energia, perfetta per chi ama ballare divertirsi fino a tarda notte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui