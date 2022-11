Ritrovato il giovane scomparso a San Teodoro.

È stato ritracciato Emiliano Mudone, il giovane di San Teodoro scomparso qualche giorno fa in Gallura. L’allarme era partito dagli amici, che non erano riusciti a mettersi in contatto con il giovane.

“Con piacere confermiamo che Emiliano è stato rintracciato. Ringraziamo tutta la comunità che si e adoperata in questi giorni”, afferma una nota del Comune di San Teodoro.

