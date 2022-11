Asl Gallura, Li Gioi (M5s): “L’Atto aziendale è fumoso”

L’attacco di Li Gioi alla Asl Gallura.

L’Atto aziendale presentato dalla Asl Gallura appare calato dall’alto e volutamente generico sia sotto l’aspetto della pianificazione che della sua attuazione pratica, secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Li Gioi, che commenta l’Atto presentato nei giorni scorsi dal direttore generale della Asl Marcello Acciaro.

“Sono numerosi gli aspetti ancora fumosi e privi di dettaglio che caratterizzano il documento che dovrebbe descrivere l’organizzazione e il funzionamento della Asl 2 individuando in esso le strutture operative dotate di autonomia gestionale, come i Dipartimenti, le Strutture complesse, le Strutture semplici dipartimentali. Ad una prima lettura non sono evidenti le migliorie che apporterebbe ad un territorio fortemente penalizzato che continua a sopportare gravissime carenze che si ripercuotono sul diritto alla salute dei cittadini galluresi“.

L’introduzione di “Case di comunità” e “Infermieri di famiglia“, sulla carta, secondo Li Gioi è sicuramente una proposta innovativa e apprezzabile, ma non gli è chiaro su quali basi numeriche tali strutture debbano operare. La generalizzata penuria di personale starebbe continuando ad avere come conseguenza il verificarsi di episodi critici e talvolta drammatici.

“In che maniera il nuovo Atto aziendale risolverà i pesantissimi disservizi attuali? Riuscirà veramente a produrre una netta inversione di tendenza? Quali saranno i nuovi servizi e le nuove prestazioni garantite? E quelle in essere rimarranno tali? – si chiede il consigliere regionale -. Senza una risposta concreta, nero su bianco, a questi quesiti i 26 sindaci della Gallura sono impossibilitati ad esprimere un parere positivo, in quanto sarebbero complici di qualcosa di cui non conoscono i reali contenuti. Pertanto ritengo fondamentale che l’Asl provveda in tempi brevissimi a redigere una dettagliata integrazione all’Atto che chiarisca in modo inconfutabile quali saranno i reali benefici di questa riforma”.

“Si assiste inoltre a una duplicazione di diverse strutture complesse ospedaliere che si fa molta fatica a comprendere. Su quali parametri sono state strutturate? É stata fatta una corretta analisi costi/benefici? Soltanto quando si saranno diradate tutte le nubi che incombono su questo Atto, sarà possibile sostenere politicamente una riforma che non può limitarsi ad una ristrutturazione di facciata”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui