Un giovane è stato denunciato dai carabinieri a San Teodoro.

La notte della movida a San Teodoro ha fatto registrare anche un episodio di microcriminalità. I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno denunciato un giovane ritenuto responsabile del furto di alcune bottiglie di superalcolici sottratte da un esercizio commerciale del paese. L’episodio si inserisce nell’attività di controllo svolta durante le ore della movida, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate e agli esercizi commerciali.

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Per il giovane è scattata la denuncia per furto.

Al termine degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno individuato il giovane ritenuto responsabile dell’asportazione delle bevande. Per lui è scattata la denuncia per furto. Gli accertamenti effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno consentito di ricostruire la vicenda e di attribuire al giovane la presunta responsabilità del gesto.

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