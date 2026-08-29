Arrestato con la droga a San Teodoro

È bastato un movimento sospetto per attirare l’attenzione dei carabinieri a San Teodoro. Un turista di 59 anni, che viaggiava su un monopattino elettrico, alla vista dei militari è sceso dal mezzo e avrebbe tentato di confondersi tra la gente.

Il controllo ha però portato alla scoperta di circa 400 grammi di marijuana, oltre a hashish e due bilancini di precisione. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica, durante un servizio straordinario predisposto dall’Arma nelle principali località della costa orientale. L’attività si è sviluppata tra l’una e le sei del mattino, in una fascia oraria caratterizzata ancora dalla presenza di numerosi turisti e frequentatori delle zone della movida. Alla luce degli elementi raccolti, nei confronti del turista è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo gli adempimenti previsti, è stato accompagnato nel carcere di Nuoro, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il servizio rientra nel dispositivo di controllo rafforzato attuato dai carabinieri nelle località turistiche della Sardegna orientale. L’obiettivo è stato quello di garantire una presenza capillare durante le ore notturne, concentrando l’attenzione soprattutto sulle aree maggiormente frequentate e sui possibili fenomeni legati alla sicurezza e alla diffusione di sostanze stupefacenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui