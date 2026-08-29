Rifiuti abbandonati, Palau schiera due nuovi ispettori ambientali

Due nuovi ispettori ambientali a Palau.

Il Comune di Palau rafforza la strategia di salvaguardia del territorio e decoro urbano attraverso la formale istituzione di figure dedicate al contrasto dei reati ambientali. Con il Decreto numero 11 firmato dal sindaco Francesco Giuseppe Manna, l’amministrazione comunale ha conferito l’incarico di Ispettore Ambientale a Paolo Tusacciu e Daniela Assunta Stramacchia. Il provvedimento attua quanto stabilito dal Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale lo scorso aprile.

La selezione dei due operatori, dipendenti della società Econord Sardegna S.r.l., è avvenuta in seguito alla verifica dei requisiti professionali e morali prescritti dalle normative vigenti e al completamento di un percorso formativo specializzato sulle normative dei rifiuti e sulle procedure di accertamento delle violazioni amministrative.

I nuovi ispettori opereranno in sinergia con gli uffici comunali e con il Corpo di Polizia Locale per garantire il rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti e contrastare il fenomeno dell’abbandono indifferenziato. Tra le mansioni operative rientrano il monitoraggio costante dello stato di igiene urbana, la segnalazione delle situazioni di degrado e lo svolgimento di attività informative rivolte alla cittadinanza per incentivare corrette abitudini ecologiche.

Sul piano sanzionatorio, la qualifica attribuisce il potere di accertare gli illeciti amministrativi in materia ambientale mediante la redazione di verbali e rapporti che verranno successivamente inoltrati alla Polizia Locale per l’iter di competenza. Per la sola durata dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento sul campo, ai due operatori è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 357 del Codice Penale.

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