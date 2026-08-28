Stabilimento occupa la spiaggia libera a Palau: scatta il sequestro

Sequestrato uno stabilimento balneare abusivo a Palau.

Uno stabilimento balneare è stato sequestrato dalla guardia costiera a Palau perché abusivo. Nell’ambito dei controlli sul demanio marittimo, la Guardia costiera di La Maddalena ha scoperto l’occupazione abusiva di un’ampia porzione di spiaggia da parte di una struttura ricettiva. L’operazione è partita dall’analisi delle ortofoto del geoportale, poi confermata dai sopralluoghi sul posto, che ha mostrato la presenza di lettini, ombrelloni e passerelle in zone prive di concessione.

Occupati più di 2.000 metri quadri.

Il confronto storico delle immagini satellitari ha inoltre rivelato la progressiva eliminazione della macchia mediterranea per fare spazio alle attrezzature balneari, alterando un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Gli accertamenti della guardia costiera hanno quantificato un’occupazione totale di circa 2.347 metri quadrati dell’arenile di Palau a fronte di un’autorizzazione per soli 1.430 metri quadrati, evidenziando oltre 917 metri quadrati sottratti arbitrariamente all’uso pubblico. Per interrompere l’illecito, i militari hanno eseguito il sequestro preventivo di 110 lettini e 42 ombrelloni, restituendo subito 796 metri quadrati alla collettività e imponendo il riposizionamento dei restanti arredi nei confini della superficie regolarmente concessa.

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