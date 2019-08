Appuntamento per il 20 agosto.

Grande attesa per il concerto del baritono maltese Joseph Lia che, martedì 20 agosto si esibirà sul palco dell’ottavo Festival Internazionale di Musica in Crescendo.

Accompagnato al pianoforte dal maestro Riccardo Pinna,il baritono eseguirà brani dell’immenso repertorio operistico e liederistico.

Joseph Lia si è laureato in Musica all’Università di Malta. Sostenuto dalla Janatha Stubbs Foundation, ha proseguito gli studi al Conservatorio di San Pietroburgo con Siergei Riazantsev, dove ha ottenuto un Master Degree in esecuzione vocale. In seguito, con il supporto della MGSS Scholarship, ha ottenuto un Dottorato in Pedagogia della voce.

Si è esibito in numerosi ruoli operistici ed è inoltre un noto solista nel repertorio liederistico e oratoriale. Ha tenuto recital nell’ambito di numerosi festival internazionali in tutta Europa ed è stato membro di giuria in importanti concorsi internazionali.

Ha tenuto corsi di perfezionamento presso importanti istituzioni musicali come il Conservatorio Chaikovsky di Mosca, la Johann School of Music, la Vytautas Magnus University Music Academy di Kaunas, in Lituania, l’Istituto Universitario di Studi Musicali di Cefalù, il Piceno Classica Festival di San Benedetto del Tronto e l’Elena Obrasova Cultural Centre di San Pietroburgo.

Joseph Lia è “adviser” per Europa Cantat, lavora per l’Arts Council Malta, l’Università di Malta nel Centre for Liberal Arts and Sciences ed è direttore artistico del Malta International Organ Festival.

L’appuntamento con la grande lirica, marteti 20 agosto alle 21:30 nel suggestivo scenario del Teatro Comunale La Cupola di San Teodoro. L’ingresso è libero.

Gli appuntamenti di Musica in Crescendo sono organizzati dalla Musiklab Academy di San Teodoro sotto la direzione artistica del M° Maria Antonietta Di Nardo, con il patrocinio del Comune di San Teodoro – Assessorato alla Cultura, Sport e Spettacolo e della Regione Autonoma della Sardegna.

Il concerto del maestro Lia fa parte della decima rassegna internazionale di Musica da Camera della Gallura dell’ ADC – Amici del Conservatorio- Orchestra Filarmonica della Sardegna.

(Visited 67 times, 67 visits today)