La dichiarazione del sindaco Deretta.

Da domani, giovedì 25 febbraio fino a mercoledì 10 marzo, il comune di San Teodoro verrà istituito come zona rossa. A dare l’annuncio questa sera la sindaca Rita Deretta.

” Voglio che sappiate che abbiamo provato in tutti i modi ad evitare che ciò accadesse, ci siamo spesi in ogni modo contattando personalmente i positivi al fine di tracciare la rete dei contagi ed agevolare la stessa ATS nelle operazioni di monitoraggio e tracciamento per il confinamento del progressivo incremento dei contagi – spiega la Deretta – .L’ATS ha comunicato un ulteriore incremento dei positivi tale da richiedere misure più stringenti. Per questo motivo al fine di salvaguardare tutti e per grande senso di responsabilità, consapevole del sacrificio che vi sto chiedendo, sto emanando l’ordinanza di chiusura”.

Dalle ore 14 di domani in tutto il territorio Comunale dovranno essere osservate tutte le prescrizioni relative alla zona rossa come da DPCM 18 gennaio 2021. La sindaca Deretta ha inoltre richiesto uno screening di massa per tutta la popolazione mediante l’Ats. Su tutto il territorio verrà attivato anche il potenziamento dei controlli da parte di tutte le forze dell’ordine, carabinieri, polizia di Stato, barracelli e polizia locale.

(Visited 1.812 times, 1.812 visits today)