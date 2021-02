Pareggio 2 a 2 tra Torres e Arzachena Academy nel derby sardo di Serie D

Tutti i gol nel secondo tempo.

È finito 2 a 2 il derby tra Torres e Arzachena Academy. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo sono arrivati i gol. Torres in vantaggio dopo 5 minuti con il calcio di rigore di Tedesco. Gli smeraldini pareggiano all’ 8′ col rigore di Kacorri. Al 12′ viene espulso Riccardo Pinna. Ma la Torres non si scompone e passa in vantaggio al 23′ con Mascia. I biancoverdi non mollano e pareggiano al 42′ con Rossi.

TABELLINO

ARZACHENA ACADEMY 2 vs TORRES 2

Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 8 Olivera (41′ s.t. Bellotti), 9 Kacorri, 11 Loi (22′ s.t. Kassama), 13 Congiu A., 17 Rossi, 19 Bachini (35′ s.t. Majid), 21 Manca, 23 Marinari, 27 Dore (27′ s.t. Fini)

A disposizione: 22 Al-Tumi, 3 Zammit, 6 Majid, 14 Fossati, 16 Fini, 18 Kassama, 20 Bellotti, 24 Menichelli, 26 Fusco. Allenatore: Sig. Cerbone

Torres: 1 Frasca, 2 Vavassori, 3 Bilea, 4 Pinna S. (14′ s.t. Gomez), 5 Schiaroli, 6 Pinna R., 7 Mascia (48′ s.t. Fadda), 8 Alvarez, 9 Tedesco (40′ s.t. Ponsat), 10 Origlio, 11 Melli. A disposizione: 12 Carta, 13 Gomez, 14 Bianco, 15 Fadda, 16 Ruiu, 17 Mastromarino, 18 Ponsat, 19 Mesina, 20 Battista. Allenatore: Sig. Graziani

Marcatori: 5′ s.t. rig. Tedesco (T), 8′ s.t. rig. Kacorri (A), 23′ s.t. Mascia (T), 43′ s.t. Rossi (A)

Ammoniti: Manca (A), Olivera (A), Origlio (T), Gomez (T)

Espulsi: Pinna R. (T)

Recupero: 0′ p.t. – 5′ s.t.

