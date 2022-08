San Teodoro, filma l’incivile e lo costringe a raccogliere i rifiuti – VIDEO

Ha visto un turista abbandonare rifiuti a San Teodoro e lo ha costretto a recuperarli

Ha visto un turista che abbandonava una busta di rifiuti per strada a San Teodoro e, filmandolo, lo ha costretto a recuperare la spazzatura. “Mi trovavo in località Badualga e stavo rientrando a casa in moto – racconta Francesco Dalu -. Ho visto questa persona che buttava la busta a bordo strada, sono tornato indietro e gliel’ho fatta raccogliere”. Vedere una scena simile fa ribollire il sangue e il motociclista ha obbligato l’incivile a tornare sui suoi passi. Mentre lui documentava l’episodio.

“Ti è andata bene che non ti prendo a calci nel culo – si sente nel video -. Non ti azzardare mai più”. Colto alla sprovvista, il turista si è messo a recuperare i rifiuti e chiedere scusa. “Non ti permettere mai più di buttare questa roba, perché stai sporcando la nostra terra“, ha risposto imperterrito il motociclista di San Teodoro. “Aveva alloggio li vicino – spiega -, ma ha preferito buttarla piuttosto che differenziarla nei cassonetti che aveva la struttura dove alloggiava”. La scelta di riprendere la scena e pubblicarla sui social non è stata fatta per manie di protagonismo, ma per sensibilizzare gli incivili: “Spero che diventi un messaggio per tutelare la nostra terra“. Il messaggio è subito diventato virale perché mostra con quanta facilità gli incivili abbandonino rifiuti. Non è una questione legata solo al turismo, perché l’abbandono di rifiuti in Sardegna ha molti professionisti locali, ma col grande affollamento di questo periodo i casi sono in netto aumento. Il messaggio di Francesco Dalu, però, mostra anche che per evitare questi scempi non bisogna girarsi dall’altra parte.