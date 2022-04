Nuove regole per i rifiuti a San Teodoro.

Il Comune di San Teodoro modifica il regolamento per la gestione dei rifiuti. Alcune categorie dei rifiuti saranno finalmente raccolte dal Comune, grazie all’appoggio di una ditta esterna.

Le variazioni annunciate durante il Consiglio comunale. “Finalmente diamo possibilità di conferire agli utenti rifiuti come vernici, inchiostri adesivi e resina – consigliere delegato all’ambiente, Fabiano Decandia – che purtroppo venivano abbandonate nell’ambiente di San Teodoro con danni e costi di smaltimento molto alti per l’amministrazione. Abbiamo trovato finalmente una società esterna che darà la possibilità di conferire alle utenze domestiche 4 pezzi alla settimana e alle non 2 pezzi presso l’ecocentro”.

“Andremo ad apportare una modifica per quanto riguarda una variazione dei codici Cer – aggiunge il consigliere – e non sarà più possibile alle utenze non domestiche conferire rifiuti analoghi alla provenienza dei nuclei domestici e medicinali scaduti, in quanto tale tipologia non rientra tra quelli riconducibili a quelli definiti urbani. Questa è dovuto al cambiamento delle direttive del ministero dell’ambiente quindi siamo costretti a eliminare questi codici”. Ci sarà anche una modifica all’articolo 9, ovvero sulla gestione dei rifiuti urbani dove chi richiede la fornitura di nuovi contenitori per furto e rottura devono pagare l’importo al comune di San Teodoro.