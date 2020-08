L’intervento dei vigili del fuoco a San Teodoro.

Grande paura a San Teodoro per l’incendio di un appartamento alle prime luci dell’alba di oggi.

Gli occupanti dell’appartamento situato in via Citai sono stati svegliati di soprassalto dal rumore delle fiamme che stavano bruciando gli arredi di una veranda. Fortunatamente, grazie anche al rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola, non ha raggiunto i vani interni dello stabile, limitando i danni solo alle parti esterne dell’abitazione.

Non si segnala il coinvolgimento delle persone che al momento erano in casa, ne danni strutturali allo stabile. Al momento non si conoscono le cause che hanno fatto scoppiare le fiamme.

