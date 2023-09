Serata da dimenticare per una turista ubriaca a San Teodoro

La serata in un ristorante di San Teodoro per una turista ubriaca è finita con l’arresto da parte dei carabinieri. La 47enne di origini comasche, era ubriaca e ha cominciato a molestare la clientela del locale in via dei Platani. Non soddisfatta ha pure cercato di andare via senza pagare. La situazione sempre più tesa ha richiesto l’intervento dei carabinieri, ma la vista delle divise non l’ha certo fatta calmare.

La donna avrebbe reagito oltraggiando e minacciando di morte i carabinieri. Il tuto sferrando calci e pugni nel tentativo di divincolarsi e lasciare il ristorante senza saldare il contro.

La serata è finita con arresto per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e una notte nelle camere di sicurezza dell’Arma. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione amministrativa pecuniaria per ubriachezza. Avendo l’Autorità giudiziaria ritenuto legittimo l’arresto eseguito dai carabinieri, in considerazione delle complessive circostanze, la donna poi è stata rilasciata.

