Laboratori di riciclo creativo a Olbia, i bimbi trasformano i rifiuti in arte

Il riciclo creativo dei bambini per creare opere d’arte a Olbia

Sono aperte le iscrizioni a Olbia al laboratorio di riciclo creativo che prevede la lettura di classici della letteratura per ragazzi. Ispirandosi a “L’isola del tesoro” di Robert Luis Stevenson o “Moby Dyck” di Herman Melville, potranno realizzare personaggi e gli elementi presenti nelle storie con materiale di riciclo.

“Promuoviamo sempre questo tipo di iniziative, importanti per i nostri ragazzi – spiega l’assessora alla Cultura, Sabrina Serra -. Le finalità del laboratorio sono la promozione della lettura, la conoscenza del riciclo attraverso oggetti di uso quotidiano e la stimolazione della fantasia per lo sviluppo del pensiero creativo”.

Il laboratorio è curato da Caterina Langiu ed è compreso nelle attività della manifestazione “Sul Filo del Discorso”. Il laboratorio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni, suddivisi in gruppi, composti da un numero massimo di 10.

Le attività si svolgeranno presso la Biblioteca Civica Simpliciana, piazzetta Panedda, 3, tutti i mercoledì a partire dal 4 ottobre, per una durata di 90 minuti, dalle 17 alle 18,30.

Ogni bambino dovrà portare uno zainetto contenente l’astuccio con forbici, colla, matite da disegno e pennarelli, le tempere, la merenda e l’acqua.

Per partecipare al laboratorio è obbligatoria l’iscrizione. Il modulo per l’iscrizione può essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana, oppure scaricato direttamente dal sito internet del Comune di Olbia. Le domande devono essere presentate al protocollo generale del Comune di Olbia sito via Garibaldi 49 a mano o inviate all’indirizzo pec protocollo@pec.comuneolbia.it. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica Simpliciana, piazzetta Dionigi Panedda,3 tel. 0789/25533 – 0789/69903- 0789/26710 e-mail: bibliotecasimpliciana@comune.olbia.ot.it

