L’ultimo saluto di San Teodoro a Ombretta, aveva 57 anni

L’addio a Ombretta Loi.

La città di San Teodoro piange la recente perdita di Ombretta Loi, avvenuta all’età di 57 anni nei giorni scorsi a Londra, dove risiedeva da tempo.

La triste notizia è stata comunicata dalla madre, Giovanna Mura, e dai fratelli Tonino con Lucia, Domenico con Claudia, e dalle sorelle Anna e Silvana con Aldo, insieme ai nipoti e ai pronipoti.

Il corpo di Ombretta Loi giungerà mercoledì 27 marzo, in tarda serata, presso l’abitazione della madre situata in via del Tirreno. La benedizione avrà luogo giovedì 28 marzo alle ore 15 nel cimitero di San Teodoro.

