Sono 11 i casi di coronavirus a Sant’Antonio di Gallura.

Aumentano i positivi a Sant’Antonio di Gallura che ora conta 11 casi di coronavirus. Dopo aver effettuato il tracciamento dei contatti si attende la conferma da Ats per i primi tamponi che si ipotizza possano essere effettuati mercoledì.

Le lezioni della classe 3c primaria si terranno in didattica a distanza fino a giovedi 22 aprile incluso. “La zona rossa prevede che le lezioni delle classi dalla prima primaria alla prima secondaria di primo grado si tengano in presenza, nel nostro caso eccetto la classe terza della primaria. E le lezioni della classe seconda e terza secondaria di primo grado e successive si tengano in modalità di didattica a distanza”, spiega il sindaco Carlo Duilio Viti.

