Positivo un residente.

E’ stato confermato il caso sospetto di coronavirus a Sant’Antonio di Gallura. A dare la notizia della positività di un residente è stato il sindaco Carlo Duilio Viti dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Ats.

In queste ore si sta ricostruendo i contatti del soggetto, che attualmente si trova all’ospedale di Tempio Pausania preso in carico da Ats. “Quello che purtroppo temevano nelle scorse ore è accaduto – commenta il sindaco Viti – . Vogliamo ricordare a tutti di seguire scrupolosamente le norme di auto protezione, perchè solo in questo modo possiamo scongiurare la circolazione del virus”.

Pubblicato da Amministrazione Comunale Sant'Antonio di Gallura su Venerdì 4 settembre 2020

(Visited 244 times, 244 visits today)