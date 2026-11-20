L’incontro tra i carabinieri e gli studenti a Olbia.

Impronte digitali da analizzare, strumenti per individuare le tracce e tecnologie utilizzate nelle indagini. È il mondo della scienza applicata alle investigazioni quello che i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia stanno facendo conoscere ai visitatori di Scienza in Piazza, la manifestazione ospitata all’aeroporto Costa Smeralda fino al 20 novembre.

Dalle impronte ai robot degli artificieri.

Uno spazio allestito per coinvolgere soprattutto i più giovani, dove studenti, famiglie e cittadini possono osservare da vicino le tecniche utilizzate dall’Arma per raccogliere elementi utili alle indagini e ricostruire la verità. Tra i materiali esposti ci sono i kit per il rilievo delle tracce, gli strumenti per l’analisi delle impronte e le dotazioni dei reparti specializzati. Non mancano le attrezzature dei NAS e quelle in uso agli artificieri, tra cui il robot Tigr (Transportable Interoperable Ground Robot), impiegato nelle attività operative che richiedono interventi a distanza. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione di confronto diretto tra i militari e i giovani sui temi della cultura della legalità, della sicurezza e della cittadinanza attiva. Durante gli incontri vengono inoltre illustrate le opportunità professionali e i percorsi di carriera all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

Ventitré scuole e 180 exhibit.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è organizzata dalla Mathesis – Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche, Sezione di Olbia. Un appuntamento che coinvolge 23 scuole del territorio, con un programma di 180 exhibit e 19 relatori provenienti dal mondo universitario, della ricerca e delle imprese. L’obiettivo è avvicinare il pubblico alla conoscenza scientifica attraverso esperienze concrete, portando la scienza fuori dai libri e rendendola accessibile a tutte le generazioni.

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