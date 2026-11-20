Prende il via martedì 24 la “Settimana nuragica” organizzata dall’Associazione “Sardegna Terra di Nuraghi” a Cagliari (Sa Manifattura, dal 24 al 28 novembre) e, in chiusura, a Sassari (Hotel Grazia Deledda, 28 novembre). Cinque giorni di mostre, incontri ed eventi, anticipati, nella mattina di domenica 22, dalla visita al Santuario di Monte Sant’Antonio a Siligo, con gli archeologi che stanno conducendo gli scavi.

Cuore della settimana nuragica, venerdì 27, sarà la Conferenza internazionale giunta alla sua quarta edizione, nel corso della quale verrà raccontato il progetto di candidatura Unesco dell’istanza “Architettura e spazi di culto, la sacralità della Sardegna protostorica” che proprio di recente ha iniziato il percorso a Parigi.

La profonda spiritualità dell’architettura sacra dell’antica civiltà sarda, che ancora oggi presenta aspetti poco noti che costituiscono uno straordinario stimolo all’approfondimento e alla ricerca scientifica, permea i tanti Nuraghi con templi, Pozzi Sacri e Tombe dei Giganti. La Conferenza internazionale vuole essere l’occasione per entare nella dimensione sacra e spirituale della civiltà protostorica sarda, che ha coperto un arco di oltre mille anni, tra il 1800 e l’800 Avanti Cristo, lasciando un patrimonio paesaggistico monumentale ricco di migliaia di siti che lo rendono un contesto straordinario e unico al mondo. Da qui il titolo scelto dall’Associazione per gli eventi della Settimana nuragica: “Dalla Sardegna una storia per il mondo”.

Il programma completo

Martedì 24 l’inaugurazione delle mostre.

Gli eventi dedicati alla Settimana nuragica partiranno a Sa Manifattura di Cagliari martedì alle ore 10.00 con l’inaugurazione della settimana, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini e, sempre nella mattinata, con la presentazione di due mostre, una fotografica e una digitale.

Alle ore 18.30 a parlare sarà invece la musica nel Dialogo nuragico “I suoni dell’antica civiltà della Sardegna sono ancora tra noi?, con i musicisti di Cuncordia a Launeddas e la musicologa Myriam Quaquero

La mostra stabile sul sacro. Raccontare attraverso le immagini la potenza e l’unicità dell’antica civiltà sarda è l’obiettivo della mostra “Architetture e spazi di culto. La Sacralità della Sardegna Protostorica. La pre-candidatura italiana 2026 alla WHL Unesco” curata da Luca Doro, Anna Depalmas e Matteo Pischedda per Sardegna Terra di Nuraghi.

La mostra è dedicata ai 18 siti della candidatura. Nei pannelli i siti sono descritti per i peculiari e unici caratteri archeologici monumentali che ne determinano l’eccezionale valore universale.

Il progetto di candidatura UNESCO nasce dalla volontà dell’Associazione “Sardegna Terra di Nuraghi” di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’intero patrimonio monumentale della civiltà nuragica, una straordinaria eredità culturale diffusa presente in tutti i 377 Comuni della Sardegna. Una nuova fase del progetto che di recente ha segnato l’avvio del percorso a Parigi per il riconoscimento Unesco, ha concentrato la candidatura sulla dimensione sacra e spirituale della Sardegna protostorica. Attraverso 18 siti, il progetto racconta l’evoluzione delle architetture e degli spazi di culto tra il 1.800 a.C. e il 750 a.C.

La mostra digitale. La sala multimediale interattiva “Tecnologie digitali per la rete Sardegna Nuragica”, curata dal CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna), racconta attraverso soluzioni tecnologiche innovative quattro siti inclusi nella tentative list dell’UNESCO: la tomba dei giganti di Coddu ’Ecchju (Arzachena), la fonte sacra di Su Tempiesu (Orune), il nuraghe Arrubiu (Orroli) e il complesso nuragico di Seruci (Gonnesa).

Visitatori, scuole, guide turistiche e gestori dei siti archeologici potranno sperimentare un ecosistema integrato di strumenti progettati per valorizzare la fruizione culturale e narrativa del patrimonio nuragico grazie a un sistema di tablet guide multilingua; un’isola multimediale con mappe sinottiche interattive e riprese aeree a 360° che, tramite video emozionali proiettati su grandi schermi, permette di esplorare il territorio e i monumenti circostanti; un’area con visori immersivi e ricostruzioni 3D, dove è possibile esplorare rilievi fotogrammetrici ad alta risoluzione di monumenti e reperti ed effettuare visite virtuali in ambienti difficilmente accessibili di complessi come il nuraghe Seruci e Su Tempiesu, arricchiti da supporti informativi.

Mercoledì 25, focus sull’Atlante Vascellari e sulla mostra “Visioni di paesaggi nuragici”.

L’Atlante Vascellari, patrimonio documentale da scoprire. Appuntamento clou alle 16 con il convegno “Marcello Vascellari 1949-1969: Una storia tutta da raccontare: l “Atlante fatto a mano”, un incontro dedicato alla riscoperta dell’Atlante cartaceo realizzato dal funzionario della Società elettrica sarda, Marcello Vascellari tra il 1949 e il 1969. Attraverso carte, disegni, fotografie e documenti originali, l’iniziativa restituirà il valore di un’esperienza di ricerca che ha rappresentato e documentato il patrimonio archeologico e paesaggistico della Sardegna dell’epoca.

A raccontare questa storia sarà anche il figlio di Marcello Vascellari, Antonello Vascellari, insieme a Marcella Serreli e con la partecipazione di Roberto Timo, socio dell’Associazione. L’incontro sarà introdotto da Pierpaolo Vargiu, Presidente di Sardegna Terra di Nuraghi, e coordinato da Antonello Sanna, socio dell’Associazione.

I nuraghi come non li abbiamo mai visti: la mostra. Alle 17.30 verrà invece inaugurata la mostra “Visioni di paesaggi nuragici”di Giusy Calia e Adriano Mura, Nicola Baraglia. In una contemporaneità eterocronica, in cui passato e futuro convergono e si contaminano, il paesaggio nuragico diventa un dispositivo capace di produrre nuovi immaginari, dando forma a ciò che non è ancora, a possibilità alternative e scenari inattesi. Ne discuteranno Cristiana Collu, Elvis Tusha, Nicola Bonimelli.

Giovedì 26, l’intelligenza artificiale applicata all’archeologia.

A.I. ArcheoHub: innovazione al servizio dell’archeologia. Giovedì spazio all’intelligenza artificiale applicata all’archeologia. L’appuntamento promosso da Sardegna Terra di Nuraghi con le Università di Cagliari e Sassari e con la Duke University di Durham è per le ore 17.30 con il convegno “A.I. ARCHEOHUB – Dai dati ai paesaggi, dai paesaggi alle comunità: primi risultati del Progetto A.I. ArcheoHub”.

A raccontare e analizzare i nuovi strumenti per interpretare, ricostruire e valorizzare la civiltà nuragica saranno Alessandra Fanni, docente dell’Università di Cagliari e socia di Sardegna Terra di Nuraghi, che introdurrà il convegno a cui prenderanno parte Cristian Usala, (UniCa), Marco Cabras, (UniCa), Stefania Mameli, (Sardegna Terra di Nuraghi). Seguirà l’intervento di Maurizio Forte, Professore alla Duke University di Durham.

A seguire verranno illustrate le linee di intervento della Regione in riferimento al patrimonio archeologico: introdotti da Elisabetta Pani, Direttrice del Servizio, prenderanno la parola Francesca Carrada, Archeologa e Funzionaria del Servizio e Giovanni Fronteddu, Archeologo e Funzionario del Servizio.

Venerdì 27 novembre quarta conferenza internazionale.

La conferenza internazionale sarà inaugurata da Pierpaolo Vargiu, Presidente dell’Associazione (dalle ore 9.30). Dopo i saluti istituzionali della Fondazione di Sardegna, partner dell’Associazione, delle Università di Cagliari e di Sassari; della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna e della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, si entrerà nel vivo del tema.

A introdurre la sessione mattutina “Il sacro nella Sardegna Protostorica”, prevista per le ore 10.30, sarà Anna Depalmas, Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Sardegna Terra di Nuraghi e Professoressa di Preistoria e Protostoria UniSS che analizzerà i caratteri e i significati della pre-candidatura italiana 2026 alla WHL Unesco. Spazio, alle 11.30, al tema oggetto della candidatura Unesco “I luoghi del sacro visti da vicino”, con Gianfranca Salis, Archeologa SABAP Città metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna; Pina Corraine, Archeologa SABAP Province di Sassari e Nuoro; Alessandro Usai, Archeologo già SABAP Città metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna.

La sessione pomeridiana avrà come titolo “Visioni Mediterranee” e vedrà la partecipazione di quattro relatori internazionali: Simon Stoddart, Professore di Preistoria, Cambridge University; Juan Antonio Camara Serrano, Professore di Preistoria e Protostoria, Universidad de Granada e Liliana Spanedda, Professoressa di Preistoria e Protostoria, Universidad de Granada. Ancora respiro internazionale in chiusura della quarta conferenza internazionale, con Constance von Rüden, Professoressa di Preistoria e Protostoria, Ruhr-University Bochum, cui seguirà l’intervento di Fulvia Lo Schiavo, già Soprintendente SABAP Province di Sassari e Nuoro e Mauro Perra, Direttore Museo archeologico Su Mulinu, Villanovafranca.

Le conclusioni saranno affidate ad Attilio Mastino, Professore di Storia Romana dell’Università di Sassari e componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Sardegna Terra di Nuraghi.

Sabato 28 oltre 100 ragazzi Erasmus in visita al nuraghe di Serri. Chiusura della settimana anche a Sassari

A Cagliari gli studenti vanno alla scoperta dei nuraghi. Conoscere la civiltà nuragica significa conoscere la Sardegna e sabato 28 oltre 100 ragazzi provenienti da tante nazioni diverse partecipanti al programma Erasmus, con i loro colleghi universitari sardi, partiranno da Cagliari alla scoperta del Santuario di Santa Vittoria di Serri. L’iniziativa è organizzata da Sardegna Terra di Nuraghi con la collaborazione attiva delle Acli della Sardegna e prevede una visita guidata con gli archeologi Federico Porcedda e Francesca Mereu e, nel pomeriggio, una sessione scientifico-divulgativa sull’istanza “Architettura e spazi di culto, la sacralità della Sardegna protostorica”, con la partecipazione di Luisanna Fodde, socia di Sardegna Terra di Nuraghi, e gli interventi degli archeologi Federico Porcedda e Francesco Mameli.

Sassari: convegno sull’antica civiltà sarda “potenza” nel Mediterraneo occidentale. La chiusura della settimana nuragica è affidata anche all’evento di Sassari, che alle ore 17.00 ospiterà il convegno “La presenza degli antichi Sardi nel Mediterraneo” promosso dalla Fondazione Baggi Sisini in collaborazione con Sardegna Terra di Nuraghi. Numerose le personalità che prenderanno parte all’evento, a cui parteciperà anche l’Assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu. Dopo i saluti del Presidente della Fondazione, Francesco Baggi Sisini, saliranno sul palco in qualità di relatori Massimo Cultraro, docente di Archeologia e Antichità egee all’Università di Palermo, Anna Depalmas, Professoressa di Preistoria e Protostoria presso l’Università di Sassari e Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione “Sardegna Terra di Nuraghi“, Tzilla Eshelm, Professoressa di Archeologia in collegamento dall’Università di Haifa, Raimondo Zucca, già Professore di Storia e Archeologia del Mediterraneo antico all’Università di Sassari e attualmente presidente del Consiglio scientifico della Fondazione Mont’e Prama, Giovanni Ugas, già docente di Preistoria e Protostoria all’Università di Cagliari e tra i più autorevoli studiosi dell’antica civiltà sarda. Le conclusioni del convegno moderato da Nicola Dessì, archeologo e divulgatore, saranno affidate a Pierpaolo Vargiu, Presidente dell’Associazione Sardegna Terra di Nuraghi.