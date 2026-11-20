L’emozione del maestro Mario Rama di Olbia alla Camera dei deputati a Roma.

Una giornata di grande prestigio, emozione e soddisfazione per il maestro Mario Rama, che ha avuto l’onore di partecipare a un importante raduno-convegno nazionale dedicato allo sport, promosso da Fenalc – Lega Sport, Formazione e Salute, nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati. Un appuntamento di rilievo nazionale che ha visto il maestro Rama portare con orgoglio il nome di Olbia e della Sardegna in un contesto istituzionale di grande importanza, rappresentando il mondo degli sport da combattimento e il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

Un’opportunità significativa nel suo percorso professionale e sportivo, resa possibile anche grazie alla fiducia e all’attenzione del consigliere Fabio Caiazzo, consigliere di Sport e Salute, al quale il maestro Rama rivolge un sentito ringraziamento per avergli offerto questa importante occasione di partecipazione. Dietro questo traguardo c’è un percorso costruito nel tempo, fatto di sacrifici, dedizione e impegno, insieme al Team Petrosyan e alla Team Petrosyan Academy di Olbia, realtà che rappresenta un punto di riferimento per la formazione e la crescita sportiva nel settore della Muay Thai, della Kickboxing e del K-1.

Per Mario Rama, lo sport non è soltanto competizione e risultato agonistico, ma soprattutto uno strumento educativo e sociale, capace di trasmettere valori fondamentali come rispetto, disciplina, inclusione, salute e crescita personale. La partecipazione a un evento nazionale di questo livello rappresenta anche un riconoscimento del lavoro svolto negli anni per promuovere lo sport e offrire alle nuove generazioni opportunità di crescita attraverso l’attività fisica e la formazione.

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“Portare il nome di Olbia e della Sardegna in un contesto così prestigioso è per me motivo di grande orgoglio. Questo risultato non appartiene soltanto alla mia persona, ma a tutti coloro che negli anni hanno condiviso questo percorso, credendo nei valori dello sport, nel lavoro di squadra e nella formazione dei giovani”. Da Olbia a Roma, dunque, con la consapevolezza che lo sport può diventare un ponte tra territori, istituzioni e persone, contribuendo a costruire nuove opportunità per il futuro.

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