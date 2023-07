La Polisportiva Buddusò si rinnova in vista della stagione 2023-2024.

Dopo l’amara retrocessione maturata al termine della passata stagione, la Polisportiva Buddusò si rinnova e pone le fondamenta per un nuovo corso. Perno fondamentale saranno i giocatori delle squadre giovanili, giovani giocatori locali che rappresentano il prossimo futuro della nuova prima squadra.

Si rinnova anche la dirigenza.

La società ha visto, dunque, chiudersi un ciclo e si sta riorganizzando per avviarne un altro, senza la fretta di puntare per forza da subito alla promozione, ma con l’obiettivo di creare solide basi su cui sviluppare nel futuro il progetto sportivo. Le riunioni degli ultimi giorni, dopo le attente riflessioni sui programmi societari, sono culminate con la formazione del nuovo direttivo della compagine.

Il nuovo presidente sarà Stefano Chiavacci, supportato dal vice presidente Giampiero Uleri. Il ruolo di segretario è stato affidato ad Antonio Satta, il nuovo tesoriere è Massimo Solinas. Completano il direttivo i consiglieri Francesco Fumu, Luca Palmas, Barore Canu, Giuseppe Calvia, Pietro Pintus, Francesco Mulas, Alessandro Bacciu, e Luigi Bacciu.

Il direttivo è aperto all’ingresso di nuovi innesti che gradiscano entrare far parte del gruppo dirigenziale per contribuire attivamente alle sorti della Polisportiva nella stagione 23/24, durante la quale la Polisportiva Buddusò compirà 60 anni.

Il progetto tecnico riparte dal nuovo allenatore.

Sarà l’ozierese Ferruccio Terrosu l’allenatore dei biancocelesti per la stagione 2023/2024. Per lui si tratta di un ritorno, dato che, dopo un passato fra i professionisti con le maglie di Empoli, Olbia, Forlì, Castelsardo e Calangianus, che ha allenato fino a pochi mesi fa, Terrosu ha militato per 6 stagioni nelle fila del Buddusò, dalla stagione 1997/1998 fino alla stagione 2002/2003, collezionando in totale 137 presenze e 6 reti.

L’allenatore è ricordato per le grandi doti umane e tecniche. Inoltre, per essere stato uno dei protagonisti della storica vittoria del campionato di Promozione del ‘99.

È il 17esimo giocatore nella storia della Polisportiva ad aver ricoperto prima il ruolo di giocatore e successivamente quello di allenatore della squadra biancoceleste.

“Siamo sicuri che Ferruccio sia la persona ideale per avviare un nuovo ciclo e risollevare la Polisportiva Buddusò il prima possibile dopo l’amara stagione passata”, si legge nel comunicato della squadra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui