L’iniziativa del Comune.

Continuano le iniziative di collaborazione tra Imprenditori e amministrazione comunale di Santa Teresa per contrastare la diffusione del coronavirus.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande il Comune ha infatti messo a disposizione in comodato d’uso gratuito delle colonnine da esterno per l’erogazione automatica del gel disinfettante.

Le colonnine saranno posizionate all’esterno dell’attività, in modo che i clienti e tutti coloro che transitano davanti al tuo locale potranno igienizzarsi le mani .

Per ricevere il dispenser ci si può prenotare inviando una mail all’indirizzo colonninagel@comunestg.it indicando i dati dell’azienda completi dell’indirizzo della tua sede operativa.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare direttamente le referenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive Daniela Luraschi al numero 0789/740939 oppure all’indirizzo e-mail suap2@comunestg.it al numero 0789/740906 oppure all’indirizzo e-mail oppure suap@comunestg.it.

