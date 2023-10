I corsi del Comune per operatori socio sanitari.

Il Comune di Santa Teresa Gallura si prepara a lanciare un corso di formazione per diventare operatori socio sanitari, un titolo professionale riconosciuto a livello europeo. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di lavoro nel settore sociale e a fornire una formazione di alta qualità.

Il corso sarà gestito in collaborazione con l’Agenzia Formativa R&M Servizi S.r.L presso il Centro Polivalente La Funtana, una struttura ideale per questo genere di formazione. Saranno messi a disposizione dai 16 ai 25 posti per i partecipanti, offrendo così a un numero significativo di persone l’opportunità di acquisire questa qualifica professionale altamente richiesta.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi, è possibile contattare il servizio sociale del Comune all’indirizzo serviziosociale@comunestg.it. Il corso rappresenta un’opportunità importante per chi desidera intraprendere una carriera nell’ambito sociale e contribuire al benessere della comunità.

