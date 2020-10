La situazione coronavirus a Santa Teresa.

Sono due i nuovi casi di positività al coronavirus a Santa Teresa. Si tratta di due persone sintomatiche appartenenti allo stesso nucleo familiare e in isolamento volontario da svariati giorni e che oggi hanno avuto l’esito del tampone fatto nei giorni scorsi. A oggi quindi i positivi presenti a Santa Teresa ammontano a sette.

“È necessario precisare che questo caso non avrebbe nessun collegamento con i casi sviluppatisi nella scuola primaria di cui ho già dato comunicazione” – ha commentato il sindaco Stefano Pisciottu – . La diffusione del virus che si sta manifestando questi giorni, e che potrebbe aumentare nel prossimo futuro, ci mette davanti alla responsabilità di attuare tutte le misure di cautela e di auto protezione per ostacolare in tutti i modi il propagarsi del contagio, avendo sempre un atteggiamento prudente e mai di isteria”.

“Ricordo a tutti che dai primi sintomi di malessere e di febbre maggiore di 37,5° è necessario comunicare con il proprio medico di famiglia perché possa tempestivamente valutare la situazione ed eventualmente attivare la procedura per la verifica di caso sospetto”, ha concluso il primo cittadino raccomandando di rispettare scrupolosamente le norme anti contagio.

