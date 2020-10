La situazione coronavirus dopo i tamponi a Santa Teresa.

Nuovi casi di coronavirus a Santa Teresa, due insegnati e una bambina della scuola primaria sono risultati positivi al coronavirus a seguito dei tamponi effettuati agli studenti delle classi 1° e 2° A di Santa Teresa Gallura e 1° di San Pasquale e alle docenti delle stesse classi.

Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Tempio Pausania sta procedendo al tracciamento dei contatti e alle eventuali quarantene, mentre la Dirigente scolastica ha disposto la sospensione delle lezioni delle classi 4°B e 5°B del plesso di Santa Teresa in aggiunta alle classi 1° e 2°A già sospese. “Abbiamo tempestivamente provveduto alla sanificazione mediante nebulizzazione dell’intero plesso di Santa Teresa – commenta il sindaco si Santa Teresa Stefano Pisciottu – . Sono comunque in continuo contatto con la Dirigente Scolastica e con il Sisp di Tempio Pausania e, laddove gli stessi dovessero ravvisare la necessità di ulteriori misure sarà mia cura darne tempestiva comunicazione. La situazione, pur nella preoccupazione legittima, richiede a tutti di confidare nell’operato delle autorità preposte evitando, per quanto possibile, inutili allarmismi ma mantenendo la massima attenzione e cautela nei comportamenti individuali”.

